Cane muore alla catena, proprietario indagato

È un caso doloroso e destinato a fare giurisprudenza quello avvenuto nei giorni scorsi in una frazione della periferia piacentina, dove un giovane residente di 28 anni è stato formalmente indagato per uccisione di animale. Al centro dell’inchiesta c’è la tragica morte di un cane, un meticcio di tipo Almstaff, trovato legato a una catena all’interno di un’area privata in condizioni critiche su cui dovranno fare luce gli accertamenti. I sospetti degli inquirenti sono due: che l’animale sia morto disidratato o strozzato dalla sua stessa catena. Il corpo senza vita dell’animale è stato scoperto in seguito a un intervento congiunto di polizia locale, Vigili del Fuoco e volontari dell’Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), allertati da alcune segnalazioni giunte nei giorni precedenti da parte di residenti della zona. Più di un vicino, infatti, aveva notato la condizione del cane, recluso in solitudine nel cortile dell’abitazione e attaccato alla catena. Una condizione che ha fatto scattare l’allarme.