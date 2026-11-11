Cantiere davanti all'Acrobatic, protesta il titolare: «Avvisati solo 3 giorni prima»

La chiusura di via Gervasi pesa sulla palestra Acrobatic Fitness di Piacenza. Il cantiere sulla rete idrica ha infatti interdetto l'accesso al parcheggio della struttura, costringendo utenti e dipendenti a fare i conti con una viabilità più complicata proprio nei mesi di maggiore affluenza. A contestare «la mancata comunicazione e la scelta dei tempi» è Daniele Bavagnoli, responsabile del centro sportivo.

«Abbiamo saputo soltanto il 16 ottobre che la strada sarebbe stata chiusa dal 19. Nessuna Pec, nessun avviso da parte del Comune o di Ireti. Ci siamo trovati davanti al fatto compiuto» dice Bavagnoli. Inizialmente era stato predisposto un accesso alternativo attraverso via Calda, ma con il proseguimento degli interventi anche questo collegamento è stato chiuso. «Entrata e uscita sono state concentrate esclusivamente su via Manfredi. Abbiamo dovuto arrangiarci, organizzando anche la presenza di uno steward per regolare il passaggio delle auto».

Una difficoltà tutt'altro che marginale per una realtà che accoglie centinaia di persone ogni giorno. «Abbiamo due scuole federali, una di nuoto e una di ginnastica, frequentate da circa 300 bambini. Inoltre, nella nostra società lavorano 40 persone. Ottobre e novembre sono mesi di punta e il lunedì arriviamo a registrare circa mille ingressi».

La richiesta, dunque, era quella di «programmare il cantiere durante la stagione estiva, quando l'affluenza diminuisce e molti iscritti raggiungono la palestra in bicicletta. Ci sarebbero stati meno traffico e pressione sui parcheggi. In autunno, invece, basta una settimana di pioggia per bloccare gli interventi e allungare i tempi. Non chiedevamo di fermare il cantiere - conclude Bavagnoli - ma soltanto di essere avvisati e coinvolti. Purtroppo non è andata così».