Cantieri in strada Farnesiana, negozianti preoccupati

Preoccupazione dei negozianti di via Farnesiana per le ripercussioni dei lavori che hanno bloccato la viabilità. Da qualche giorno è stata aperta la seconda parte del cantiere, nel tratto di strada che da via Beati porta alla rotonda del quartiere Farnesiana. Ireti sta lavorando al rifacimento della rete dell’acquedotto nel tratto tra l’intersezione semaforica con via Millo - via Beati e la rotatoria all’altezza di via Radini Tedeschi - via Rigolli. Al momento è questo, a Piacenza, il cantiere più impattante dell’estate 2025.

Tra i commercianti c'è chi lamenta incassi dimezzati. È il caso di Marco e Rita Rebecchi, titolari dell’omonima macelleria. «I lavori devono pure essere fatti - dicono - tempo fa la rottura di una tubatura ha allagato tutta la strada proprio qui davanti». L’indice del marito è però puntato sulla modalità con cui vengono compiuti e sull’organizzazione, a cominciare dal numero degli operai impiegati. «Dovrebbe esserci una squadra in più» dice. Entrambi concordano poi sulle perdite registrate da quando si è insediato il cantiere: «Abbiamo perso più del 50% delle nostre entrate».

Terminati i lavori del primo tratto tra via Beati e via Nure, fa sapere l’amministrazione, è in corso il secondo tratto compreso tra via Nure e via Pollinari. Gli attuali lavori prevedono un ripristino temporaneo dell’asfalto, che verrà poi realizzato definitivamente nel corso dell’estate 2026, in modo da completare la riqualificazione dell’intera via Farnesiana.