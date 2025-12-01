Caorso: auto fuori strada sul cavalcavia, finisce sui binari

Drammatico incidente nel primo pomeriggio di lunedì 1 dicembre a Caorso, lungo la provinciale 20: un'auto è precipitata dal cavalcavia che passa sopra la ferrovia per Cremona, finendo sui binari.

Due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, oltre ai carabinieri. Un ferito è stato trasportato a Parma in eliambulanza mentre l'altro all'ospedale di Cremona in ambulanza.