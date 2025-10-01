Caorso, dal prossimo anno in arrivo un T-Red sulla statale

Entro il prossimo anno il semaforo che regola, a Caorso, l’incrocio tra la strada statale, via Stazione e via Duca degli Abruzzi, sarà osservato da una telecamera T-Red in entrambe le direzioni di marcia. Lo strumento avrà la funzione di rilevare i passaggi a semaforo rosso e dare così modo alla Polizia locale di sanzionare i trasgressori al codice della strada. E’ quanto deciso dalla giunta comunale che ha recentemente approvato una delibera di indirizzo volta ad avviare l’iter per procedere successivamente al noleggio e all’installazione dell’apparecchio.