Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Caorso, dal prossimo anno in arrivo un T-Red sulla statale

All’incrocio con il viale della Stazione e via Duca degli Abruzzi

Valentina Paderni
|49 minuti fa
Caorso, dal prossimo anno in arrivo un T-Red sulla statale
1 MIN DI LETTURA
Entro il prossimo anno il semaforo che regola, a Caorso, l’incrocio tra la strada statale, via Stazione e via Duca degli Abruzzi, sarà osservato da una telecamera T-Red in entrambe le direzioni di marcia. Lo strumento avrà la funzione di rilevare i passaggi a semaforo rosso e dare così modo alla Polizia locale di sanzionare i trasgressori al codice della strada. E’ quanto deciso dalla giunta comunale che ha recentemente approvato una delibera di indirizzo volta ad avviare l’iter per procedere successivamente al noleggio e all’installazione dell’apparecchio.
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana