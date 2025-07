Caorso, la Protezione civile: «Vandali e piante pericolose»

Atti vandalici e piante pericolose: sono le principali criticità registrate dalla squadra di Protezione civile di Caorso. I volontari sono in prima linea nel monitorare il territorio e il primo mese di operatività quotidiana si sta per concludere, ma si continuerà anche in agosto.

Un gruppo di 36 persone, guidato dal presidente Giancarlo Vigevani, ogni giorno di questi due mesi estivi si suddivide in turni per garantire almeno qualche ora di “pattugliamento” ambientale di capoluogo e frazioni. «Usciamo sempre in due a bordo di un nostro mezzo - sottolinea Vigevani - organizzandoci, in base agli impegni di ciascuno, su turni la mattina, il pomeriggio, la sera o la notte». Uomini e donne in divisa giallo-blu non si sostituiscono alle forze dell’ordine: «La nostra attività è osservare e segnalare. Se e quando dovesse essere necessario, chiamiamo chi di dovere per intervenire », precisa Vigevani. C’è un numero telefonico attivo a cui il cittadino può far riferimento: è lo 0523 822423.

«Purtroppo abbiamo registrato segnalazioni di giovani che, come già accaduto in passato, si sono resi autori di atti vandalici ai danni del distributore di latticini davanti alla Coop - continua Vigevani. -Non li abbiamo mai affrontati direttamente perché, si sa, in gruppo potrebbero essere aggressivi, quindi ci limitiamo a segnalare alle autorità competenti quando notiamo che stanno facendo ciò che non dovrebbero fare e cerchiamo di disturbarli». La situazione sul territorio comunale appare però ai volontari nel complesso tranquilla: «Rispetto agli anni precedenti, non vorrei dirlo troppo ad alta voce, ma sembra essere tutto nella normalità. Anche i principi di incendio causati dalle alte temperature, più frequenti in passato, quest’anno non si sono ancora verificati». C’è solo un problema che preoccupa Vigevani: la folta vegetazione lungo la strada statale 10 Padana Inferiore. «Da Fossadello a Caorso, su entrambi i sensi di marcia - specifica Vigevani - sono presenti piante secche, potenzialmente pericolanti. In caso di forti raffiche di vento o temporale potrebbero spezzarsi e cadere. Devono essere rimosse, lo abbiamo già segnalato e ci auguriamo che Anas possa intervenire rapidamente. Così come c’è della vegetazione sporgente ingombrante per chi viaggia con monopattini o biciclette».

Conclude Vigevani: «La gente è rassicurata nel vederci monitorare il territorio. Ci segnalano anche cartelli stradali mancanti o non visibili, cani abbandonati, materiale in strada da recuperare e altre anomalie. Ringrazio i volontari che tutti i giorni partecipano a questa missione: non è semplice ma cerchiamo di dare il massimo, come sempre». E intanto la Protezione civile di Caorso si fa presenza e presidio socio- ambientale.