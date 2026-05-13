Caos bollette rifiuti? «Tariffe invariate grazie alla raccolta differenziata»

«Le tariffe sono rimaste sostanzialmente stabili e la grande maggioranza dei cittadini si sta adeguando correttamente al nuovo sistema». È la posizione espressa da Samuele Raggi, presidente di Iren Ambiente, sul nuovo modello di raccolta rifiuti adottato a Piacenza e nel territorio provinciale, al centro negli ultimi giorni di polemiche e contestazioni legate alle bollette e al funzionamento delle cosiddette “vuotature minime”. Raggi, intervenendo sul tema, parte da un riconoscimento rivolto ai cittadini «che si stanno adeguando in modo corretto al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti».

Secondo Raggi, i primi risultati del nuovo modello sarebbero già evidenti. «Questo ha già prodotto risultati molto significativi, con un importante incremento della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente e rispetto agli anni passati», evidenzia.