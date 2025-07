Caos in un locale sul Facsal, denunciate due ragazze

Due ragazze, in evidente stato di alterazione psicofisica, hanno creato scompiglio tra i clienti di un locale del Facsal e sono state denunciate dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Tutto è iniziato intorno alle 22.50 di lunedì 28 luglio con la richiesta d’aiuto da parte di un dipendente del chiosco, che segnalava la presenza di clienti molto agitati. Poco dopo, numerose chiamate giunte al 112 riferivano di una lite in corso tra due persone. Sul posto sono intervenute due “gazzelle” del Radiomobile di Piacenza. All’arrivo dei militari, le due ragazze, successivamente identificate, di 18 e 19 anni residenti in città stavano spintonando i dipendenti del chiosco e minacciando i presenti con atteggiamento aggressivo.

Invitate più volte a calmarsi e a fornire le proprie generalità, hanno opposto un netto rifiuto. Nonostante i ripetuti tentativi di dialogo, le due giovani hanno continuato a mostrare comportamenti violenti. A fatica i militari son riusciti a riportare la calma, e le ragazze sono state quindi bloccate e condotte in caserma per l’identificazione e gli accertamenti. Durante il tragitto, una delle due ha danneggiato il finestrino dell’auto di servizio. In seguito, sono state affidate al personale sanitario del 118 e trasportate all’ospedale di Piacenza, ma hanno rifiutato di farsi visitare e si sono allontanate poco dopo.

Al termine dell’intervento e dopo le numerose testimonianze raccolte sul posto dai militari per chiarire quanto accaduto, le due giovani sono state denunciate a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.