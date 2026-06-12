Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Caos sull'A1, code di 8 km tra Fiorenzuola e Fidenza

Per un incidente in carreggiata sud (verso Bologna) che ha coinvolto cinque autoveicoli

Redazione Online
|2 ore fa
Caos sull'A1, code di 8 km tra Fiorenzuola e Fidenza
1 MIN DI LETTURA
Giornata difficile per chi viaggia sulla A1. Un incidente avvenuto nel primo pomeriggio all’altezza del km 85 e 700 ha causato il blocco del traffico tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Sono rimaste coinvolte ben 5 auto.
Secondo l’ultimo aggiornamento delle ore 16,30, l’incidente è stato risolto ma ci sono ancora 8 km di coda con tempi di percorrenza nettamente più lunghi rispetto alla norma.

Gli articoli più letti della settimana