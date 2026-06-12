Caos sull'A1, code di 8 km tra Fiorenzuola e Fidenza

Giornata difficile per chi viaggia sulla A1. Un incidente avvenuto nel primo pomeriggio all’altezza del km 85 e 700 ha causato il blocco del traffico tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Sono rimaste coinvolte ben 5 auto.

Secondo l’ultimo aggiornamento delle ore 16,30, l’incidente è stato risolto ma ci sono ancora 8 km di coda con tempi di percorrenza nettamente più lunghi rispetto alla norma.