Capi d'abbigliamento rubati, denunciati due giovani per ricettazione

Due giovani stranieri di 16 e 17 anni, di origini tunisine ed egiziane sono stati denunciati per ricettazione dalla questura di Piacenza.

I due ragazzi, nel pomeriggio di lunedì 7 aprile, sono stati notati dalle volanti della Questura di Piacenza in transito nei pressi di Piazzale Roma e in seguito a un controllo sono stati trovati in possesso di un borsone nero al cui interno venivano rinvenuti alcuni capi di abbigliamento sportivo e tre paia di scarpe.

I giovani hanno fornito pareri discordanti in merito al possesso del borsone ea al suo contenuto, non riuscendo a fornire una ragionevole spiegazione sulla loro provenienza. Inoltre entrambi risultavano privi di documenti. Sono stati quindi accompagnati in questura per l'identificazione e - alla luce anche delle recenti notizie di furti commessi nei giorni scorsi in centro urbano proprio di prodotti analoghi - sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione in concorso.

I beni, invece, in assenza di legittimi proprietari, scontrini di vendita o di verosimili spiegazioni sulla loro provenienza sono stati sottoposti a sequestro in attesa di sviluppi investigativi ei di individuazione dei legittimi proprietari.