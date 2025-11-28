Carabinieri dell'ispettorato all'Lpr, scatta l'indagine per lavoro nero

Un’operazione condotta da diversi reparti dei carabinieri e da personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro (Itl) è stata eseguita nei giorni scorsi nello stabilimento Lpr, l’azienda specializzata nella produzione di freni per auto e veicoli, in località Cattagnina, a Rottofreno. L’intervento ha coinvolto più pattuglie con mezzi di servizio ben riconoscibili e anche un elicottero, la cui presenza ha attirato l’attenzione di molti cittadini, cosa che in poche ore ha favorito la diffusione della notizia in tutta la provincia.

Secondo quanto filtra dagli ambienti investigativi l’operazione rientrerebbe in un’inchiesta contro il caporalato. L’indagine, condotta dal nucleo carabinieri dell’Ispettorato del lavoro, mirerebbero a far luce su presunte irregolarità nell’impiego di manodopera all’interno dello stabilimento produttivo. In particolare, durante l’ispezione sarebbero stati individuati diversi lavoratori stranieri, nella maggior parte provenienti dal Bangladesh, che sarebbero stati impiegati in maniera irregolare.

Risulta che sarebbe stata trovata anche un’ingente somma di denaro a quanto pare destinata a pagare in nero gli operai.