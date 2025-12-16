Carabinieri, ieri la visita del generale Enrico Scadone

Il Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, generale Enrico Scandone, è stato ricevuto dal colonnello Pierantonio Breda, comandante Provinciale di Piacenza, ed ha incontrato tutti gli Ufficiali ed una rappresentanza dei militari provenienti dai reparti che operano in provincia di Piacenza insieme al personale dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo. Ha presieduto anche una cerimonia di consegna di encomi a carabinieri piacentini che si sono distinti per meriti professionali.

Durante la visita, il Generale Scandone ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano delle donne e degli uomini dell’Arma, che con dedizione e spirito di servizio garantiscono la sicurezza e l’ordine pubblico sul territorio. Ha espresso a tutto il personale un vivo apprezzamento per il concreto impegno nel territorio, esortando i colleghi più esperti a sostenere e supportare quelli più giovani, trasmettendo loro passione ed esperienza maturate negli anni di servizio.

Gli encomi sono stati conferiti a diversi Carabinieri che si sono distinti in operazioni di rilevante importanza per la sicurezza della cittadinanza, nonché per il loro comportamento esemplare durante alcune situazioni di grande difficoltà.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Breda, ha espresso il proprio ringraziamento al generale Scandone per la visita e per l’importante riconoscimento ricevuto dai carabinieri piacentini, sottolineando che tali eventi sono motivo di grande motivazione per l’intero Comando. Al termine il generale ha fatto i suoi auguri per le imminenti festività natalizie, rivolgendo un sentito pensiero alle famiglie dei militari, che sostengono in silenzio i loro cari nel difficile compito loro assegnato. Successivamente il generale Scandone, accompagnato dal comandante provinciale, si è recato presso il Palazzo del Governo per un breve incontro con il Prefetto di Piacenza, dr.ssa Patrizia Palmisani, e dove ha incontrato anche la procuratrice, dott.ssa Grazia Pradella e i vertici provinciali delle forze dell’ordine.