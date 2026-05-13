Carcere delle Novate, piove nelle celle e in caserma

Croniche infiltrazioni d’acqua piovana nella caserma degli agenti e nei reparti detentivi sia del nuovo che del vecchio padiglione, e una struttura, così come si ritrova oggi, ai limiti della capienza, con 570 detenuti e agenti costretti agli straordinari. È pesante il bilancio sullo stato di salute del carcere delle Novate di Piacenza redatto dal Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, autore di un sopralluogo interno.

La delegazione era composta dal segretario generale aggiunto Giovanni Battista Durante, dal segretario nazionale Francesco Campobasso, dal delegato regionale Amato De Ruosi e dal segretario provinciale Marco Troìa. Nel corso della visita i rappresentanti sindacali hanno effettuato un’ispezione nei diversi luoghi di lavoro dell’istituto penitenziario, incontrando anche i vertici della struttura, rappresentati dal direttore reggente Andrea Romeo.

Dall’incontro e dalle verifiche effettuate sarebbero emerse numerose criticità di carattere strutturale e organizzativo che, secondo il Sappe, «richiedono interventi urgenti e non più procrastinabili». In particolare sono stati segnalati problemi legati alle infiltrazioni di acqua che interessano sia la caserma agenti - attualmente completamente occupata dal personale - sia diversi reparti detentivi del vecchio e del nuovo padiglione.