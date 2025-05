Career Day all’Isii Marconi: flessibilità, skill e tanta passione

Se non hai la passione sei fuori. Certo contano la flessibilità, la capacità di lavorare in team, le "hard e le soft skill" che in tutte le aziende sono richieste, ma la caratteristica sostanziale oggi per chi è giovane e si affaccia al mondo del lavoro è il caro, vecchio amore per quello che si fa. Se ne è parlato a lungo - per una mattina intera - all’Isii Marconi dove è andata in scena la quarta edizione del Career Day: una mastodontica macchina portata avanti da un manipolo di insegnanti volenterosi che alle sette e mezza erano già a scuola per accogliere le circa 110 aziende, università, enti di formazione, associazioni di categoria arrivati con i loro stand e gli oltre 500 studenti delle classi quarte e quinte dell’istituto.

Insieme ai docenti anche Isii Group, l’associazione di ex studenti del Marconi guidata da Gianluca Andrina che da sempre promuove l’iniziativa: «Per noi il collegamento aziende/scuole è importante - sottolinea - e lo è anche per i ragazzi, oltre che per le imprese: prova ne è l’affluenza che ogni anno è sempre maggiore». Particolarmente soddisfatta anche Raffaella Bellocchi, responsabile dell’iniziativa: «Quest’anno abbiamo introdotto anche una novità - sottolinea - è la possibilità di effettuare dei colloqui individuali su richiesta dei ragazzi in una seconda fase per poter incontrare direttamente le aziende».