Caritas, numeri mai visti alla mensa: serviti 7.800 pasti in due mesi

Un’estate da tutto esaurito alla Mensa della Fraternità della Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio. Con una media di 90 persone nel doppio turno di pranzo e picchi sopra ai cento nella sala di via San Vincenzo che può ospitare sino a 55 posti. Quella di luglio e agosto è una situazione mai vista negli anni passati alla Mensa della Fraternità e sulla quale gli operatori Caritas si stanno interrogando per tentare di comprenderne le cause.

Perché solitamente, viene spiegato, la media quotidiana dei pasti erogati a pranzo nella stagione estiva è di circa 60. Dunque un aumento del 50 per cento deve essere la spia di qualcosa di molto spiacevole. In totale, sono 7.800 i pasti diurni serviti negli ultimi due mesi.

Anche la mensa serale è stata frequentata più del solito, anche se con numeri meno alti. E’ rimasta aperta sino al 20 luglio, come si è soliti fare ogni estate, e ha totalizzato una media di 60 persone sempre suddivise su due turni.