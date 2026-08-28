Caritas, numeri mai visti alla mensa: serviti 7.800 pasti in due mesi
Aumento del 50%, spia di un disagio sempre più elevato in città
Federico Frighi
|33 minuti fa
Foto d'archivio mensa Caritas- © Libertà
Un’estate da tutto esaurito alla Mensa della Fraternità della Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio. Con una media di 90 persone nel doppio turno di pranzo e picchi sopra ai cento nella sala di via San Vincenzo che può ospitare sino a 55 posti. Quella di luglio e agosto è una situazione mai vista negli anni passati alla Mensa della Fraternità e sulla quale gli operatori Caritas si stanno interrogando per tentare di comprenderne le cause.
Perché solitamente, viene spiegato, la media quotidiana dei pasti erogati a pranzo nella stagione estiva è di circa 60. Dunque un aumento del 50 per cento deve essere la spia di qualcosa di molto spiacevole. In totale, sono 7.800 i pasti diurni serviti negli ultimi due mesi.
Anche la mensa serale è stata frequentata più del solito, anche se con numeri meno alti. E’ rimasta aperta sino al 20 luglio, come si è soliti fare ogni estate, e ha totalizzato una media di 60 persone sempre suddivise su due turni.
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