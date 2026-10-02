Caro carburante, chi soccorre le ambulanze? «Fare rifornimento è diventato un salasso»

Rispetto allo scorso anno un pieno di gasolio per l’ambulanza costa alla Croce Rossa approssimativamente 80 euro in più. È sufficiente questo dato per farsi un’idea di quanto il caro carburante pesi sul Terzo Settore e, di conseguenza, sui cittadini più fragili che di quello hanno bisogno.

Giuseppe Colla, presidente provinciale di Croce Rossa, spiega come il prezzo del carburante, andato alle stelle nell’ultimo anno, rappresenti un problema significativo per l’associazione. «È un costo che si riversa su chi ha più bisogno» dice, aggiungendo che «al momento si è però riusciti a non toccare il portafoglio dei privati».

Le cifre le porta Curzio Sechi, referente amministrativo della Cri. «La maggior parte del parco mezzi di Croce Rossa - spiega - è rappresentato da Fiat Ducato, la cui capienza di serbatoio è fra gli 80 e i 90 litri di gasolio. Considerando il prezzo di 2,20 euro al litro del diesel, ma avendo toccato anche picchi più alti, la spesa per rifornire un mezzo si assesta fra i 170 e i 180 euro. Si consideri che lo scorso anno il costo era inferiore ai 100 euro».

L’incidenza del prezzo del carburante sui costi totali della Croce Rossa è rilevante, anche perché spiega Sechi che «l’ambulanza è la scrivania di chi lavora in Croce Rossa». «Inevitabile che il costo abbia un peso, che fino ad ora è stato assorbito dall’associazione. Per intendersi, non siamo stati costretti a ridurre il servizio e l’utenza non ha quindi avuto ripercussioni. L’auspicio è che questo non accadrà neppure in futuro».