Casa della comunità a Lugagnano: consegnati i lavori

Nel pomeriggio del 28 luglio, l’azienda Usl di Piacenza ha consegnato ufficialmente all’impresa Rag Costruzioni Srl, di Napoli, i lavori per la Casa della Comunità (ex Casa della Salute) di Lugagnano: sorgerà in una posizione strategica nei pressi del parcheggio esistente tra via San Giovanni Bosco e via XXIV Maggio. Il 21 ottobre 2026 è la data di fine lavori (che nell’effettivo inizieranno dal 25 agosto), 1.500.000 euro il valore complessivo del progetto.

La struttura, con una superficie di 470 metri quadrati, è composta da corpo centrale con quattro blocchi laterali destinati a spazi ambulatoriali (l’augurio è che possa diventare anche sede per i medici di base), sul tetto pannelli fotovoltaici. «Si tratta di un ulteriore presidio per essere sempre più vicini al territorio e ai soggetti fragili – dice Evelina Cattadori, direttore del Distretto di Levante – in piena coerenza con le linee progettuali definite dal DM77. L’obiettivo è rafforzare l’assistenza territoriale e creare luoghi accoglienti e funzionali, capaci di rispondere in modo integrato ai bisogni sanitari e sociali della popolazione, con particolare attenzione alle fasce più deboli». «Siamo molto soddisfatti della consegna dei lavori – sottolinea il sindaco Antonio Vincini – È una realtà che, per i comuni dell’Alta Valdarda ha grande importanza, poiché serve non solo tutti i residenti, ma anche tutti i migranti e i turisti che in estate popolano le nostre vallate. In corso d’opera spingeremo su determinati servizi: il bisogno è a 360 gradi, ma poter offrire cure oncologiche qui resterà una priorità». Diagnostica di base, supporto sociale e sanitario integrato in una stessa sede: «Favorisce la collettività e il singolo cittadino, che risparmierà tempi di spostamenti e, di conseguenza, tutto ciò che ne è legato», aggiunge l’assessora Alessandra Gatti.

La Casa di Comunità di Lugagnano, lo sottolinea il direttore generale Ausl Paola Bardasi, rappresenta «un importante investimento pubblico regionale per garantire assistenza sanitaria e sociosanitaria di prossimità nelle colline piacentine, un investimento sul futuro della nostra comunità».