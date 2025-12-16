“Casa di Iris”, sotto l’albero c’è un regalo da 7.500 euro

Al gruppo di donatori che sostengono l'Hospice di Piacenza si è aggiunto un nuovo “amico”, è l'azienda A.R. Ecologia che ha fatto trovare sotto l'albero della struttura di via Bubba un ricco contributo di 7.500 euro, su suggerimento del benefattore Valter Bulla. Una bella sorpresa per Sergio Fuochi, presidente dell'associazione “Insieme per l'Hospice”, che ha accolto i titolari di A.R. Ecologia Claudio Lommi e Paolo Ferrari insieme a Bulla nella nuova sede per ringraziarli personalmente. Invitati i piacentini allo store di via Sopramuro dove si potranno acquistare i manufatti dei volontari di Casa di Iris e i panettoni.