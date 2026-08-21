Case per anziani, è emergenza: quasi 400 in lista d'attesa
A fronte dell'invecchiamento della popolazione residente, la situazione ora presenta gravi criticità
Simona Segalini
|3 ore fa
Anziani non autosufficienti, mentre il numero degli over 80 cresce e la natalità non arresta la frenata, la cura dei cittadini più fragili rischia di abbattersi con la furia di un tornado sugli anni a venire. Per gli addetti ai lavori, ha fatto difetto la programmazione. Risultato: strutture e posti insufficienti, costi inaccessibili per troppe famiglie (se in strutture private e non accreditate), deficit di personale. In città, nel comune di Piacenza, sono 418 i posti in struttura accreditati (rette integrate dal fondo per la non autosufficienza della Regione, in genere), contro 390 - uomini e donne - che aspettano che si liberi un letto, in lista d’attesa. Le famiglie, spesso, sono loro medesime vittime della malattia del loro familiare, perchè in ginocchio per le cure assistenziali a domicilio. Qui i servizi completi.
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