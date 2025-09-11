Case popolari, pubblicato il bando per l’assegnazione degli alloggi

È stato pubblicato sul sito web del Comune di Piacenza il nuovo bando per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Piacenza. Per l’intestatario della domanda di assegnazione è richiesto il requisito della residenza o dell’attività lavorativa stabile in Emilia-Romagna da almeno tre anni, nonché la residenza o lo svolgimento di attività lavorativa nel Comune di Piacenza. È altresì necessario che il richiedente possieda un Isee ordinario non superiore a 20.217,02 euro e un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 41.249,60 euro.

I requisiti ulteriori sono dettagliati nel bando. La domanda deve essere compilata esclusivamente online attraverso la piattaforma “Sportello telematico” del Comune di Piacenza, utilizzando Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Le domande potranno essere inviate dalle ore 12 del 16 settembre fino alle ore 12 del 21 ottobre 2025. È necessario inoltre provvedere al pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro, pena l’esclusione dalla procedura. A causa del numero limitato di alloggi disponibili si darà priorità alle nuove assegnazioni, non è prevista per questo bando la possibilità per gli attuali assegnatari di presentare domanda per un cambio alloggio. Chi desidera ricevere assistenza nella compilazione e nell’invio della domanda può rivolgersi gratuitamente ai Caf convenzionati, il cui elenco è disponibile sul sito del Comune di Piacenza. L’elenco provvisorio delle domande ammesse con i punteggi attribuiti e quello delle domande escluse con le relative motivazioni saranno pubblicati entro venerdì 21 novembre.