Case popolari, uomo minaccia agenti e prende a mazzate l'auto della polizia

Con una mazza da baseball aggredisce due agenti di polizia locale e danneggia un’autopattuglia. È accaduto la settimana scorsa nel cortile di un caseggiato di edilizia residenziale pubblica in zona Farnesiana. L’uomo, di origini italiane, era stato avvicinato da un’ufficiale della polizia locale intervenuta sul posto con una pattuglia del nucleo antidegrado.

Pur avendo incontrato altre volte il soggetto ed avendone in passato ottenuto la fiducia, questi non solo ha minacciato gli agenti con una mazza da baseball che aveva in casa ma ha anche colpito l’auto di pattuglia (con i colori di istituto) finendo per abbattere uno specchietto retrovisore laterale.

Una volta sfogatosi l’uomo è scappato, salvo poi tornare più tardi nella propria abitazione.