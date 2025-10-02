Castel San Giovanni, apre il primo forno crematorio per animali

Entro la fine di ottobre, o al più tardi entro la fine dell’anno, entrerà in funzione il forno crematorio per animali da affezione, all’interno del polo logistico di Castel San Giovanni. «I lavori sono ormai ultimati e a breve apriremo al pubblico l’impianto» annuncia Luca Bussolati, amministratore delegato di Anima Care Pcc srl, società che del gruppo Altair Funecap specializzata in servizi funerari da cui era partita la richiesta per la realizzazione, dentro il parco logistico, di un forno crematorio per animale da affezione. Sarà il primo nel suo genere realizzato in provincia di Piacenza.

Per accedervi si passerà dall’ingresso principale del parco logistico, lungo la statale 412. Chi lo vorrà potrà accompagnare il proprio animale anche durante l’ultimo viaggio, attendendo durante le fasi della cremazione in un’apposita sala del commiato e poi fare ritorno a casa con l’urna cineraria contenente le ceneri. Non è prevista, attorno al forno crematorio, un’area sepoltura. Le emissioni, assicura l'amministratore delegato, saranno simili «a quelle di una caldaia da appartamento».