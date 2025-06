Castel San Giovanni, asilo di via Duse al via a gennaio

Il nuovo asilo nido di via Eleonora Duse entrerà in funzione a gennaio 2026. Accoglierà 73 bimbi mentre altri 10 troveranno spazio nella sezione primavera della materna parrocchiale San Francesco i cui posti convenzionati con il comune salgono, già da settembre, da 5 a 10. Se ne è avuta notizia durante la seduta del consiglio comunale Secondo i dati forniti dall’assessora Wendalina Cesario, in risposta ad una sollecitazione della consigliera Mariacristina Ceruti (Piacere Castello) ad oggi le domande di ingresso al nido a Castelsangiovanni sono 89, con una lista di attesa pari a 19 famiglie. A settembre 59 inizieranno a frequentare nell’attuale nido di via Nazario Sauro, mentre altri 10 nella sezione primavera convenzionata all’interno della materna parrocchiale San Francesco. Questa sezione passa da 5 posti a 10 posti convenzionati. Un altro posto usufruirà di un voucher abbatti retta per un totale quindi di 70 bimbi che entrano al nido e 19 in attesa.

Nel frattempo ad agosto finiranno i lavori per il nuovo nido di via Eleonora Duse, ma la struttura sarà operativa da gennaio 2026.