Castel San Giovanni, i ragazzi dell'"Isola che non c’è" e di "Caleidoscopio" raccontano il 2026

I ragazzi del centro diurno "Isola che non c’è" e del centro "Caleidoscopio" raccontano il 2026 con un lunario. Un calendario coloratissimo, dove protagonisti sono i loro volti, racchiusi nella miriade di fotografie che scandiscono e accompagnano i vari mesi. Le foto, scattate dagli educatori dei due centri, documentano la vita quotidiana, le tante attività che durante il corso dell’anno vengono organizzate per i ragazzi diversamente abili che frequentano i due centri di viale Amendola, a Castel San Giovanni. Centri a favore dei quali operano i volontari dell’associazione Itaca.

Il nuovo lunario documenta tutto questo, mettendo in evidenza la ricchezza di relazioni e il profumo di amicizia che si respira tra le mura dei centri e durante le attività extra.