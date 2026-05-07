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Castel San Giovanni, il 21 maggio l'inaugurazione del nuovo centro per l'impiego

Uno spazio di 281 metri quadrati in pieno centro paese

Mariangela Milani
|1 ora fa
Il nuovo centro per l'impiego
Il nuovo centro per l'impiego
1 MIN DI LETTURA
Giovedì 21 maggio inaugura il nuovo centro per l’impiego di via Melchoirre Gioia,  in pieno centro a Castel San Giovanni. Uno spazio di 281 metri quadrati ricavato al primo piano di una palazzina dove hanno trovato finalmente «respiro», rispetto ai precedenti spazi angusti all’angolo tra piazza Olubra e via Mazzini, nove postazioni per gli otto dipendenti, due sale riunioni, stanze per l’accoglienza e servizi igienici.
La nuova sede è già operativa e il 21 maggio, alla presenza tra gli altri dell’assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia, verrà inaugurata ufficialmente e verrà presentato alla città il percorso che ha portato alla realizzazione del nuovo centro per l’impiego per cui è stato necessario un tandem tra Agenzia regionale del lavoro e ente locale. Quella sarà anche l’occasione per dare alcuni numeri circa il funzionamento del servizio «che a Castello conta una media di circa 2 mila accessi all’anno» ha specificato la sindaca Valentina Stragliati nell’annunciare la conclusione dei lavori. 
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