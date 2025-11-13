Castel San Giovanni: intensificati i controlli da parte dell’Arma

Pomeriggio di controlli a Castel San Giovanni, da parte dei carabinieri. L'attività - predisposta dal Comando Provinciale di Piacenza e realizzata con la collaborazione di pattuglie della locale Stazione e con altre dei territori limitrofi, oltre ad un equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Piacenza - ha permesso di presidiare, controllare e rendere sicure, vaste aree urbane. Una presenza che assume particolare valore anche in termini di sicurezza percepita, in quanto consente ai cittadini di avere sulla strada, nei luoghi di ritrovo o nei pressi della propria abitazione un presidio di legalità, in grado di offrire in maniera tempestiva sicurezza e protezione.

Con il sopraggiungere della stagione invernale e il recente cambio d’orario, è più facile che all’imbrunire possano verificarsi furti o altre tipologie di reato e che, dunque, vi sia maggior bisogno di controllo da parte delle forze dell’ordine. La presenza di pattuglie costituisce un deterrente, ma anche una presenza rassicurante specie per tutti coloro che, complice l’approssimarsi delle festività natalizie, affolleranno strade, piazze e negozi.

I controlli saranno replicati nei giorni a seguire su tutto il territorio del comune di Castel San Giovanni, come in altre aree del piacentino.