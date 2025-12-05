Castel San Giovanni, la sindaca dei ragazzi è Valentina Fanini

Si chiama Valentina Fanini la sindaca de ragazzi e delle ragazze di Castel San Giovanni. È lei ad aver vinto le elezioni che l’altra mattina alle scuole medie di via Verdi hanno chiamato a raccolta 517 alunni e alunne di scuola media.

Valentina Fanini, alunna di seconda, giurerà sabato 20 dicembre e riceverà, dalle mani della collega rappresentante del consiglio comunale “degli adulti” Valentina Stragliati, la fascia tricolore. Insieme a Fanini entrano nel consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Castel San Giovanni: Alessandro Bricchi, Melody Baga, Malek Elnaggar, Constantino Lehaci Uriel, Matteo Vicardi, Gaia Barberini, Clara Dantoni, Giorgia La Macchia (tutti della lista vincitrice), Alyssa Casini, Erisa Kalanxhi (candidate sindache), Anita Deluca e Valentina Godja (candidate che hanno ottenuto più voti tra le liste non vincitrici).