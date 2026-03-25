Castel San Giovanni, ufficio postale chiuso fino al 30 marzo

Da oggi, mercoledì 25 marzo, l’ufficio postale di Castel San Giovanni chiude. Tutti i servizi verranno sospesi fino a lunedì 30 marzo, quando l’ufficio dovrebbe riaprire in un container posizionato di fronte alla sede in muratura. Quest’ultima verrà sottoposta ad una serie di lavori di ristrutturazione. Da mercoledì 25 a sabato 28 marzo anche il servizio bancomat sarà sospeso. Non sarà invece sospeso il servizio dei portalettere. Da lunedì prossimo 30 marzo, il personale in forze all’ufficio postale dovrebbe invece ricominciare a erogare i normali servizi, bancomat compreso, all’interno del container. La collocazione sarà temporanea, per qualche mese. Il tempo cioè di terminare i lavori di ristrutturazione.