Castellarquato inaugura le toilette a 50 centesimi

A Piacenza, la novità della monetina per fare pipì è stata introdotta lo scorso marzo in piazza Cavalli. Ora anche nel borgo turistico di sono arrivati i bagni pubblici a pagamento, cui si accede inserendo una monetina da cinquanta centesimi. Negli ultimi giorni sono stati installati e attivati i tornelli a gettoniera all’ingresso dei servizi igienici. L’obiettivo, preservare al meglio il decoro dei locali rispetto a un investimento importante sostenuto dall’ente, che recentemente li ha rimessi a nuovo.