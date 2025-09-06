Saturday, September 6

Piacenza

Saturday, September 6

Castellarquato inaugura le toilette a 50 centesimi

Tornelli a gettoniera in due bagni pubblici, restano gratuiti quelli su Discesa San Carlo

Federica Duani
|2 ore fa
I tornelli ai Servizi igienici pubblici Strada Solata, Castell'Arquato I tornelli ai Servizi igienici pubblici Strada Solata, Castell'Arquato
I tornelli ai Servizi igienici pubblici Strada Solata, Castell'Arquato
A Piacenza, la novità della monetina per fare pipì è stata introdotta lo scorso marzo in piazza Cavalli. Ora anche nel borgo turistico di sono arrivati i bagni pubblici a pagamento, cui si accede inserendo una monetina da cinquanta centesimi. Negli ultimi giorni sono stati installati e attivati i tornelli a gettoniera all’ingresso dei servizi igienici. L’obiettivo, preservare al meglio il decoro dei locali rispetto a un investimento importante sostenuto dall’ente, che recentemente li ha rimessi a nuovo.
