Castello, 5 nuove telecamere: oltre cento in totale

A Castelsangiovanni sono in arrivo altre 5 telecamere. Sorveglieranno l’incrocio tra Pievetta e Bosco Tosca e ’incrocio tra via Doria, viale II Giugno e via Borgonovo (in zona bocciodromo). Con le 5 nuove telecamere sale a oltre un centinaio la dotazione di occhi elettronici disseminati su suolo castellano, tutti collegati alla centrale operativa di piazza XX Settembre, dove ha sede il comando di Polizia locale. Nelle settimane scorse otto nuove telecamere erano state posizionate al Palacastello dove in passato erano stati segnalati furti negli spogliatoi. Per le 5 nuove telecamere servono 18 mila euro, mentre, altri 18 mila euro serviranno a rimuovere definitivamente l’eternit che ancora si trova in una parte della copertura della vecchia sede del Tennis Club Campagnoli, di lato lo stadio comunale.