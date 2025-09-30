Castello: 60 edifici fatiscenti e 10 inagibili, scintille sul recupero

A Castelsangiovanni ci sono 60 immobili fatiscenti e 10 inagibili oltre ai noti ex Augustus, ex Tabacchi, ex Palace, ex Consorzio solo per citare i più noti. Lo ha reso noto il vicesindaco Giovanni Cattanei nel rispondere, durante un consiglio comunale, alla minoranza di Piacere Castello che ha presentato una mozione, respinta dalla maggioranza e dall’altro gruppo di minoranza (Civiltà Castellana), che intendeva impegnare l’amministrazione in alcune azioni. Quella che doveva essere una discussione sulla mancanza di case a prezzi accessibili, ha finito ben presto per sovrapporsi alla polemica sull’allargamento del polo logistico. Un passaggio della mozione citava, tra le cause dell’aumento dei costi, «la continua crescita degli occupati nella logistica, il cui nuovo ampliamento richiamerà 500 nuovi addetti» e anche «la presenza di lavoratori a tempo determinato costretti a trovare soluzioni precarie in abitazioni che offrono alloggio a più persone e, nei casi peggiori, disposti a dormire sotto i viali».