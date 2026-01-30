Castello, cambio di sede per il Centro prelievi di viale 2 Giugno
Dalla prossima settimana verrà traslocato al piano interrato (blocco C piano -1) dell'ospedale
Mariangela Milani
|19 minuti fa
Il Centro prelievi di viale 2 Giugno dell’ospedale di Castel San Giovanni cambia sede. Dalla prossima settimana verrà traslocato al piano interrato (blocco C piano -1) dell’ospedale. Martedì prossimo, 3 febbraio, il centro prelievi non sarà operativo. «La chiusura è dovuta a trasloco del servizio» informa l'Ausl. «Da mercoledì 4 febbraio – precisa la nota - il Centro prelievi riprenderà regolarmente l’attività nella nuova collocazione».