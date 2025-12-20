Castello dice addio a Luigi Repetti il manovale diventato costruttore

Si è spento a 84 anni Luigi Repetti, noto imprenditore edile di Castelsangiovanni, tra i protagonisti negli anni Settanta e Novanta dell’espansione residenziale della città. Portano la sua firma, ad esempio, molte delle ville, dei condomini di Poggio Salvini, Poggi Quaroni, via Malvicino, via don Conti. Partito negli anni Sessanta, quando con alcuni compagni faceva il pendolare tra Castello e Milano dove prestava la sua opera come manovale, attorno agli anni Settanta aveva poi deciso di mettersi in proprio. Sempre a Castelsangiovanni aveva fatto interventi anche nella zona artigianale e produttiva, ex Petroltubi, e anche in centro storico, realizzando spazi per attività commerciali.