Castello: «Erba troppo alta nei cimiteri, serve uno sfalcio urgente»

Erba troppo alta nei cimiteri. A segnalarlo, durante l’ultima seduta del consiglio comunale, è stato dalle minoranze il consigliere Carlo Capelli il quale ha sollecitato un intervento rapido, anche in vista delle ricorrenze di inizio novembre, per porre rimedio al disordine segnalato in alcune zone dei campisanti comunali. «Abbiamo già chiesto in più occasioni alla ditta incaricata dei servizi cimiteriali, subentrata da poco alla precedente gestione, di intervenire il prima possibile» dice l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bollati. «A nostra volta – aggiunge – abbiamo ricevuto segnalazioni in tal senso da alcuni castellani».