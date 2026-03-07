Castello, la minoranza: «Urgente un tavolo per la sicurezza»

«La sindaca Monica Patelli chieda di convocare in prefettura un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica». La richiesta arriva dai consiglieri di Insieme per Borgonovo dopo l'ultimo clamoroso furto in pieno giorno avvenuto a Mottaziana. Una banda ha sventrato un cassaforte all'ora di pranzo, sotto gli occhi di una vicina di casa. I consiglieri di minoranza Giulia Monteleone, Nicola Sogni e Pietro Mazzocchi chiedono alla sindaca di «alzare la voce». I tre consiglieri parlano di «segnalazioni di atti di inciviltà, microcriminalità e di vandalismo che stanno precipitando diverse zone di Borgonovo in un clima di generale insicurezza, non certo solo percepita». «Occorre prendere atto di questa situazione – dicono i tre consiglieri - e intervenire di conseguenza e con urgenza, evitando come spesso fa l’amministrazione di derubricare il tutto a episodi isolati o bravate giovanili che tali non sono».