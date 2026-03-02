Corsa per vedere le spoglie di san Francesco d'Assisi

Entra nel vivo l’ostensione delle spoglie di san Francesco d’Assisi, l’evento probabilmente più significativo delle celebrazioni per gli 800 anni della morte del santo a cui è dedicato l’intero 2026, anno giubilare di san Francesco, appunto. Sono oltre duecento i piacentini che hanno avuto la possibilità, sino ad ora, di prendere parte all’ostensione. Un momento a numero chiuso aperto al pubblico solo per un mese, dal 22 febbraio al 22 marzo. Il fine settimana appena passato ha visto la partecipazione del gruppo più numeroso. Tre pullman con fedeli provenienti da tutta la diocesi e con la presenza anche di persone con disabilità. Quasi due con persone provenienti dalla Comunità pastorale 4 di Rivergaro e Niviano, accompagnati da don Valerio Picchioni. Una decina di fedeli da Castel San Giovanni, accompagnati da don Simone Tosetti. Il resto in maggioranza da Piacenza. Ad accompagnare il pellegrinaggio il vescovo emerito Gianni Ambrosio.

Non è facile, si diceva, prendere parte all’evento dell’ostensione del poverello di Assisi, a causa del numero chiuso. Una settimana fa, in concomitanza con l’apertura, era partito un pullman da Castel San Giovanni, accompagnato dal parroco don Andrea Campisi. Sabato scorso una ventina i piacentini che hanno preso parte al gruppo di fedeli partito da Torino dove si trova ora padre Secondo Ballati, per oltre un decennio rettore di Santa Maria di Campagna ed ancora oggi nel cuore di tanti piacentini.

Sabato prossimo andrà ad Assisi in giornata l’ultimo dei cinque pullman organizzati con il sostegno dell’Ufficio pellegrinaggi della diocesi di Piacenza-Bobbio. Poi, in linea teorica, sarebbero esauriti i posti riservati a Piacenza. In linea teorica; é notizia dell’ultima ora che i francescani avrebbero aperto altri posti per poter pregare di fronte alle spoglie mortali di san Francesco. La situazione viene monitorata costantemente dall’Ufficio pellegrinaggi.

Incontro al Corpus Domini

Intanto la spiritualità di san Francesco da Assisi arriverà a Piacenza. Giovedì 5 marzo nell’oratorio del Corpus Domini, alle ore 21, si tiene il dialogo con i francescani del servizio orientamento giovani di Assisi. “San Francesco nel nome dell’amore” il titolo della serata in cui parleranno padre Graziano Malgeri, padre Michele Berardi e padre Francesco Maria Sorice con testimonianze piacentine da Assisi.