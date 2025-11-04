Castello, «No al parcheggio»: raccolte 200 firme in poche ore

Duecento firme per dire no al parcheggio tra via Pascoli e via Giordano Bruno. A tanto ammonta il numero di sottoscrizioni che il gruppo di minoranza Piacere Castello ha raccolto durante la prima giornata in cui è stata lanciata la petizione per contestare la realizzazione di un parcheggio a ridosso di corso Matteotti e della Collegiata. Un progetto su cui invece l’attuale amministrazione punta molto, tanto da avervi destinato una fetta consistente, un milione e 382 mila euro, dei fondi che gli operatori della logistica hanno versato nelle casse del comune in cambio della possibilità di allargarsi oltre la strada del Colombarone. Punto questo avversato dalla minoranza di Piacere Castello che in poche ora ha raccolto oltre 200 sottoscrizioni. «Abbiamo notato – dice Mariacristina Ceruti - un grande interesse alla questione e per questo proseguiremo anche durante le prossime domeniche, sempre con l’obiettivo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e i castellani rispetto questo tema per noi molto importante».



