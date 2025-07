Castello, nuovo centro di Protezione civile entro l'anno

Entro la fine dell'anno Castelsangiovanni avrà un Centro operativo comunale di Protezione civile (C.o.c.) che sia degno di essere chiamato tale. Un centro da cui poter coordinare le operazioni di protezione civile in caso di eventi calamitosi. Nel cortile alle spalle del magazzino comunale, in via dell’Industria, verrà montato un prefabbricato, su una soletta di cemento, che sostituirà l’attuale container, posizionato anni fa allo stesso scopo sempre negli spazi all’esterno del magazzino comunale. Il prefabbricato darà una forma stabile ad un servizio, il Centro operativo comunale di protezione civile, che è diventato ormai imprescindibile. Prova ne sono episodi come l’alluvione della scorsa primavera, quando una bomba d’acqua ha ingrossa il rio Carona a tal punto da esondare e mandare sott’acqua numerose abitazioni lungo via Allende.