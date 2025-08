Castello, semaforo in via Emilia: intervento da 60mila euro

Il semaforo a chiamata lungo la via Emilia, in ingresso a Castelsangiovanni, è pronto e funzionante. Peccato che nessuna delle attività commerciali che si affacciano lungo che quel tratto di strada, sul lato sinistro della via Emilia per chi proviene da Piacenza, subito prima dell’ingresso nel centro abitato, abbia messo un euro. L’intera cifra, 60mila euro, l’ha ha messa il comune.

"Nessuna delle attività, se non McDonald’s che ha offerto duemila euro – rende noto il vicesindaco Giovanni Cattanei – ha voluto compartecipare ai costi". Eppure la gran parte dei pedoni che si reca in quella zona lo fa proprio per raggiungere supermercati e attività commerciali.