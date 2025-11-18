Castelvetro, lavori di asfaltatura: ponte sul Po a senso unico

I rattoppi dell’asfalto, in programma la scorsa settimana, lungo il ponte sul Po, tra Castelvetro e Cremona, sono stati accolti da forti critiche sui social. Si auspicava un intervento sicuramente fatto con maggior cura. Di fatto si sono solo riempiti con un po’ di bitume i solchi che si sono venuti a formare tra quotidiana usura e agenti atmosferici. Senza risolvere la situazione. Anzi. C’è chi ironicamente suggerisce di inviare «le coordinate della battaglia navale così da schivare le buche». Chi osserva che dopo i rattoppi eseguiti «c’erano pezzi staccati ovunque, da fare lo slalom, pericoloso a dir poco».

Anche la sindaca Silvia Granata, riconosce la situazione e dichiara: «Anas, considerato gli evidenti problemi, farà riparazioni contestualmente ai lavori di sostituzione dell’illuminazione pubblica». Lavori che, com’è stato comunicato anche da Anas, la società che gestisce la strada statale “Padana inferiore”, sono iniziati ieri sera e continueranno, come da ordinanza, fino a domani, mercoledì.

Le operazioni si svolgeranno in orario notturno, dalle 21 alle 6. Durante tale fascia oraria sarà istituito un senso unico alternato, attraverso un semaforo, lungo la corsia di marcia in direzione Cremona. Le operazioni di ripristino dell’illuminazione sono affidate alla società Consorzio Stabile Agoraa di Catania che si è aggiudicata l’appalto della manutenzione degli impianti tecnologici delle strade statali di competenze di Anas dell’Emilia-Romagna per il biennio 2025-2026.

Il ponte è al buio almeno dallo scorso agosto. E se la criticità nel periodo estivo, considerate le lunghe giornate di sole, è più tollerabile, con l’autunno la scarsa visibilità aumenta i potenziali rischi di incidenti. C’è chi, sui social, ironicamente ha descritto il viadotto «un tunnel oscuro, magari spazio temporale», come già avevamo riferito. Ora Anas interviene per garantire una corretta illuminazione notturna restituendo l’adeguata visibilità a maggior tutela degli utenti della strada. Vedremo se migliorerà anche lo stato dei rattoppi.