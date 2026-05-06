Catturare la CO2 e migliorare l'aria, inaugurato il "Policap"

Tutti abbiamo presenti i cambiamenti climatici con cui dobbiamo misurarci quasi quotidianamente. Una delle principali responsabili è la CO2. Nella sede del Leap è stato inaugurato un nuovo impianto che si chiama "Policap" e permette di catturare la CO2 mediante assorbimento con solventi chimici convenzionali e innovativi. Il progetto è stato sviluppato dal Dipartimento di energia del Politecnico di Milano nell’ambito del progetto nazionale Eccsellent finanziato dal Pnrr.

A presentarlo è stato Matteo Maestri, direttore del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, alla presenza dei principali rappresentanti istituzionali: la sindaca Katia Tarasconi, la rettrice del Politecnico Donatella Sciuto, il vicepresidente della Regione Emilia Romagna Vincenzo Colla, il presidente di Leap Stefano Consonni e l’assessore Brianzi.

«È un lavoro di squadra che ha unito istituzioni e enti - sottolinea la prima cittadina - la scelta di riunirci oggi qui non è casuale perché questo padiglione verrà ristrutturato grazie a un intervento della Regione: è un luogo che sarà rigenerato e messo a disposizione dei nostri talenti». «I temi del cambiamento climatico non sono più procrastinabili - fa presente la rettrice Sciuto - la transizione ecologica è una responsabilità collettiva verso le future generazioni. In questo scenario il nostro ateneo ha scelto di assumersi questa responsabilità».

«Il recupero di questi luoghi dà la dimensione di non perdere la traiettoria degli investimenti che fanno la differenza - spiega Colla - oggi parliamo di un settore strategico come è l’energia, di cattura e stoccaggio della CO2».