Cede intonaco in corso Vittorio Emanuele, strada chiusa e negozi fermi

Nella prima mattinata di domenica 19 luglio, un distacco di intonaco da un edificio situato in corso Vittorio Emanuele a Piacenza ha fatto scattare l'allarme.

La segnalazione è partita da un condomino dello stabile, il quale ha notato la caduta di alcuni piccoli frammenti provenienti dal cornicione sottogronda del palazzo

Sul posto è giunta tempestivamente la polizia locale del Comune di Piacenza, che ha subito provveduto a delimitare l'area interessata per garantire l'incolumità dei passanti.

Poco dopo sono intervenuti i Vigili del Fuoco: gli operatori sono saliti in quota per rimuovere le restanti parti di cornicione ritenute pericolanti e instabili.



A scopo puramente precauzionale, e per consentire un intervento preventivo di messa in sicurezza, il Comune di Piacenza è intervenuto in modo coordinato grazie al personale del Servizio viabilità del Settore Infrastrutture e Smart City. Di conseguenza, è stata disposta la chiusura immediata del tratto stradale compreso tra i civici 226 e 234, proprio all'incrocio con il Pubblico Passeggio. Il provvedimento ha comportato l’interdizione totale del marciapiede e della pista ciclabile.

Temporaneamente sospesa l'attività dei negozi e dei locali commerciali che si affacciano sull'area coinvolta dai lavori. Lo stop rimarrà in vigore fino al completamento delle operazioni di ripristino, previste già per le prossime ore.