Che aria che tira a Castello, posizionata centralina Arpae

Lungo i controviale di viale Fratelli Bandiera è stata posizionata una centralina mobile di Arpae. La stazione, un furgone di colore bianco riconoscibile da un'antenna piazzata sul tetto, serve a rilevare i parametri che indicano la qualità dell'aria che si respira a Castelsangiovanni.

"La campagna di rilevamento dura tre settimane - dice l'assessore all'ambiente Massimo Bollati - e verrà ripetuta una seconda volta, nei prossimi mesi". Due campagne di misurazione quindi per avere un report il cui esito appare abbastanza scontato. Questo almeno a giudicare dalla mole di traffico che ogni giorno gravita su tutto il territorio comunale di Castelsangiovanni, e in particolare su viale Fratelli Bandiera. Basti pensare che secondo le rilevazioni contenute nello Studio di traffico e viabilità, commissionato di recente, in viale Bandiera nella sola fascia oraria compresa tra le 8 e le 9 del mattino, si calcola che passi una media di 800 – 1000 veicoli, di cui parecchi mezzi pesanti.