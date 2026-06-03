«Che onore sfilare tra trecento sindaci in via Fori imperiali»
All’80esimo anniversario della Repubblica nella capitale due sindaci piacentini e il fotografo di Libertà Mauro Del Papa
Redazione Online
|3 ore fa
Alla parata militare del 2 giugno a Roma anche il territorio piacentino era rappresentato. Tra i circa 300 sindaci che hanno sfilato in via dei Fori imperiali nell’annuale al seguito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, c’erano anche i sindaci di Podenzano Riccardo Sparzagni, e di Calendasco Filippo Zangrandi.
«È stato un grandissimo onore partecipare a una giornata così importante per tutta la nostra nazione, che ci unisce tutti sotto al tricolore», commenta Sparzagni. « Partecipare a questi eventi, vedere un così grande dispiegamento di forze fa capire quanto la presenza dello Stato è reale. Questo mi dà la spinta a fare ancora di più di quello che si fa». Terminata la sfilata i sindaci hanno assistito alla parata militare dalle tribune in una posizione privilegiata, proprio davanti al presidente della Repubblica e alle massime cariche dello Stato.
«Desideravo partecipare a questo momento», osserva Zangrandi. «Il 2 giugno, insieme al 25 aprile, è la giornata più bella per il valore civile. Io ho avuto due nonne di orientamenti politici diversi; entrambe erano andate a votare perché l’Italia diventasse Repubblica. Mi sono reso conto del livello di protezione che garantisce lo Stato italiano, quante competenze e specializzazioni racchiuda ». Notato da Zangrandi il gesto di Mattarella al passaggio della bandiera europea. «Si è portato la mano al cuore e questo è stato bello per chi come me crede molto nel concetto dell’Europa».
A Roma anche il nostro fotografo Mauro Del Papa, inviato nella capitale in occasione della parata per l'ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica; nelle prossime edizioni di Libertà pubblicheremo il suo reportage di immagini.
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