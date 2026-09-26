Chiamata sospetta: «Cambi il modem o le togliamo il wifi»

Dopo la riparazione da parte di un vero tecnico di una compagnia telefonica, arriva la telefonata insistente del falso tecnico che vuole sostituire il modem. La segnalazione arriva da una donna residente a Gropparello, che ha ricevuto la telefonata sospetta da una persona che voleva a tutti i costi farle cambiare il dispositivo per collegarsi alla rete.

«A metà settembre un tecnico della Tim ha ripristinato il wifi a casa mia e ha spiegato che non era necessario comprarne uno nuovo, cosa che si sarebbe eventualmente potuta fare in seguito - ha spiegato la vittima del tentativo di raggiro -. Dopo qualche giorno, mi ha chiamata un uomo che diceva di essere un tecnico della Tim e, insistentemente, oltretutto con fare maleducato, mi proponeva di sostituire il modem. Ha aggiunto che in caso contrario, dopo due giorni sarei rimasta senza wi-fi». La donna ha interrotto la telefonata, spiegando che, nel caso di mal funzionamento, avrebbe chiamato ancora il 187 e fatto entrare in casa solo un tecnico autorizzato.