Chikungunya, avviato lo screening in piazza a Pievetta

Una decine di persone ha preso parte alla prima giornata di screening avviata a tempo record dall'Ausl per monitorare eventuali casi di Chikungunya a Pievetta. Nella frazione rivierasca di Castelsangiovanni domenica è stato tracciato il primo caso di questa malattia, causata da un virus esotico trasmessa all'uomo dalle zanzare. In piazza a Pievetta ha stazionato un ambulatorio mobile del 118 con a bordo la responsabile di Igiene pubblica dell'Ausl Alessandra Rampini, l'assistente sanitario Francesco Gavazzoni, e una mediatrice culturale.

Lo screening contemplava un tampone orofaringeo, un prelievo di sangue e uno di urine. Nel fratttempo l'amministrazione comunale ha disposto la disinfestazione e la distribuzione delle pastiglie da mettere nei tombini.

Tra i residenti poca la preoccupazione. «Vengo più che altro per precauzione e per sentirmi più tranquillo» la risposta che va per la maggiore. Nessuna delle persone che si sono presentate aveva sintomi.

Lo screening gratuito prosegue anche martedì mattina e mercoledì pomeriggio, sempre in piazza a Pievetta.

LA NOTA DELL'AUSL

Oggi pomeriggio, nella postazione allestita con un’ambulanza del 118 e gli operatori di Igiene e Sanità pubblica a Pievetta, si sono presentati una decina di cittadini per sottoporsi ai controlli previsti. L’iniziativa è parte delle azioni di sorveglianza e prevenzione avviate in seguito alla conferma del caso probabilmente autoctono di chikungunya a Castel San Giovanni.

L'attività di accoglienza, informazione e raccolta di campioni per accertamenti di laboratorio ha visto protagonisti Alessandra Rampini, direttore di Igiene e Sanità pubblica, l'assistente sanitario Francesco Gavazzoni e la mediatrice culturale Ramanpreet Kaur.

Per consentire a tutti i cittadini della zona di segnalare eventuali sintomi e contribuire al contenimento della diffusione della malattia, la postazione sanitaria sarà attiva anche domani, martedì 15 luglio, dalle 9 alle 11, sempre in piazza Giuseppe Albanesi, a Pievetta (Castel San Giovanni).

Ricordiamo che possono presentarsi:

i cittadini che vivono o

lavorano nella zona e hanno avuto febbre o dolori muscolari/articolari

negli ultimi 15 giorni

lavorano nella zona e hanno avuto febbre o dolori muscolari/articolari negli ultimi 15 giorni chi, nelle ultime due

settimane, è tornato da viaggi in aree a rischio.

In alternativa, è sempre possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia per segnalare sintomi sospetti e ricevere indicazioni.

La collaborazione della comunità è fondamentale per proteggere la salute di tutti.