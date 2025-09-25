Chiuso per 20 giorni bar nella zona di via Colombo

Un provvedimento di chiusura temporanea per 20 giorni, ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S., è stato emesso dal Questore della Provincia di Piacenza a carico del gestore di un bar in via Colombo.

Il provvedimento è stato adottato nei confronti del titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di recente teatro di gravi episodi che hanno dimostrato l’esistenza di un evidente pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini, tale da giustificare l’adozione della chiusura temporanea.

Il locale in questione è noto nella zona come abituale ritrovo di soggetti dediti ad attività delittuose, in particolare in materia di stupefacenti, gravati da numerosi pregiudizi penali e di polizia nonché di misure di prevenzione.

Proprio qualche giorno fa è stato notificato ad un avventore abituale del locale, già destinatario dell’avviso orale del Questore della Provincia di Piacenza, il divieto di accesso agli esercizi pubblici ai sensi dell’art. 13 D.L. 14/2017, provvedimenti adottati dalla locale Divisione Anticrimine.

Lo stesso esercizio era già stato destinatario di due provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni ex art. 100 TULPS, per un periodo, rispettivamente, di giorni 15 e 5, disposto per far fronte a reiterate situazioni di disturbo all’ordine e alla sicurezza pubblica.