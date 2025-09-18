Ciclabile Mucinasso: no senso alternato. «Lavori che escludono orari di punta»

In merito ai lavori in corso per la realizzazione del tratto di pista ciclabile di Mucinasso, lungo la strada in direzione di Carpaneto, una nota inviata ieri sera dal Comune di Piacenza spiega che l’ordinanza viabilistica emessa dalla Provincia - in vigore dalla giornata odierna sino al 17 ottobre prossimo, mirata a garantire la sicurezza sia del personale impegnato sia delle persone e dei veicoli in transito - fa riferimento a un periodo circoscritto di tempo, funzionale allo svolgimento di alcune lavorazioni, ma non comporterà l’istituzione del senso unico alternato per tutta la durata della sua validità.

Le operazioni da svolgere, infatti, si limitano a un breve tratto e riguardano gli interventi propedeutici alla realizzazione dell’impianto semaforico di attraversamento, previsto dal progetto della ciclabile.

Nell’ordinanza, continua il comunicato, è stato inserito un limite orario che consente di operare solo tra le 9 e le 17, in modo da evitare le fasce più critiche dal punto di vista del traffico. Inoltre, le singole lavorazioni avranno una durata limitata - in alcuni casi, si tratta solamente di qualche ora - e saranno effettuate in giorni differenti da qui al 17 ottobre: si tratta della posa dei plinti di sostegno del semaforo, della collocazione di alcuni new jersey e altre piccole sistemazioni. «La pianificazione del cantiere per questa nuova infrastruttura ciclabile - spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni - già prevista e in corso di realizzazione da tempo, risale a diversi mesi fa e non poteva prevedere la sopraggiunta esigenza di manutenzione del ponte sul Nure, che ha necessariamente spostato l’asse di traffico lungo la Strada Provinciale per Carpaneto e su Strada Farnesiana. I servizi tecnici di Provincia e Comune, in questi giorni, stanno monitorando in modo costante e puntuale l’andamento della situazione di questo tratto stradale, con tutta l’attenzione che anche questo frangente impone e con l’impegno ad arrecare il minor disagio possibile».

Oggi manutenzione

Oggi, giovedì 18 settembre, sarà effettuata anche la manutenzione straordinaria del verde e la relativa pulizia una porzione di Corso Europa, nel tratto compreso tra l’eliporto e la Volta del Vescovo, di fronte al Pattinodromo. Per consentire i lavori, a partire dalle 9 fino alle 16.30, è prevista in questo tratto stradale l’istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri.

«Serve comprensione»

«Confidiamo - conclude Bongiorni - nella comprensione e nella collaborazione di tutti i cittadini, consapevoli che in questo momento tutti gli elementi possono incidere sulla fluidità del traffico nelle diverse direttrici stradali».