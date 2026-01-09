Cinquantottenne trovato morto in casa a Vigolzone

Un uomo di 58 anni è stato trovato senza vita oggi, 9 gennaio 2026, nella sua abitazione a Cabina di Vigolzone, dove viveva da solo. Un decesso, probabilmente risalente a qualche giorno fa, causato da un malore. Sono stati i familiari a preoccuparsi perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale Valnure Valluretta. Gli agenti hanno sfondato la porta e trovato il 58enne senza vita. Il medico di famiglia ha constatato il decesso, attribuito a cause naturali. Il pubblico ministero di turno ha autorizzato il recupero della salma.