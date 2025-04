Cinque giovani "stampelle" in aiuto agli anziani di Borgonovo

Gli anziani delle case protette di Borgonovo hanno cinque giovani "stampelle" a cui appoggiarsi. Sono cinque volontari e volontarie delle locale Croce Rossa che hanno aderito alla chiamata a donare il loro tempo a favore dei più fragili: per alcune ore a settimana affiancheranno gli educatori nella attività a supporto degli anziani ospiti.

Aisha Bonelli, Brian Jowaheer, Mattia Bianchi, Nada Majjatin e Elisa Canaliu hanno deciso di donare ancora un po’ del loro tempo, non paghi di quello che già mettono a disposizione della Croce Rossa di Borgonovo, dove rappresentano il gruppo giovani e quindi la proiezione verso il futuro. "L'iniziativa - spiega Cinzia Arcelloni, referente di Croce Rossa a Borgonovo - rientra in uno degli obiettivi strategici di Croce Rossa e cioè quello relativo all’inclusione sociale". Per i ragazzi e le ragazze coinvolte il nuovo impegno "è uno stimolo in più, un modo per metterci a disposizione del prossimo".